Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки

Ростов-на-Дону, 17 июня. Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в районе 23:20 на улице Московская города Миллерово в Ростовской области водитель автомобиля Tayota допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — годовалую девочку.