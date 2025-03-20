Белый дом: вандализм против Tesla классифицируют как терроризм

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что акты вандализма, направленные против автомобилей Tesla и дилерских центров компании в Соединенных Штатах Америки, будут квалифицироваться как внутренний терроризм.
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