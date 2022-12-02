Военное обозрение

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Пентагон о китайской гиперзвуковой программе

Пентагон о китайской гиперзвуковой программе

Гиперзвуковые ракетные комплексы DF-17 на параде. Фото Telegram / Vatfor На днях Пентагон выпустил очередной доклад «Military and Security Developments Involving The People's Republic of China», посвященный текущему состоянию и перспективам развития оборонного потенциала Китая.

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