Гиперзвуковые ракетные комплексы DF-17 на параде. Фото Telegram / Vatfor На днях Пентагон выпустил очередной доклад «Military and Security Developments Involving The People's Republic of China», посвященный текущему состоянию и перспективам развития оборонного потенциала Китая.
Популярные статьи
- В районе Сватово-Кременная наши бойцы намерены полностью уничтожить 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ
- Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» оскорбившего Россию латвийского депутата
- Российские войска нанесли удары по объектам противника в Днепропетровске и Харьковской области в ночь на 29 ноября
Свежие комментарии