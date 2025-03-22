Получать редкоземельные металлы из отходов производства по новой технологии научились в Белгороде

Специалисты инжинирингового центра Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) разработали уникальную технологию в области извлечения редкоземельных металлов из отходов производства минеральных удобрений – фосфогипса.
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