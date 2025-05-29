Тайна нового шедевра: Бэнкси удивил маяком на неизвестной стене мира

Известный уличный художник Бэнкси представил новое произведение, изображающее маяк на бежевой стене. Его местоположение остаётся загадкой, но интернет-пользователи предполагают, что оно находится во французском Марселе.
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