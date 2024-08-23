В ВСУ объяснили цель вторжения в Курскую область

Атакой на Курскую область Киев хотел перенести бои на территорию России. Цель вторжения украинской армии объяснил командир батальона БПЛА 14-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Холод, его слова приводит The Wall Street Journal.
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