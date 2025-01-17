Тайный агент США Роберт Шонов обжаловал приговор в Новосибирске

В ноябре 2024 года Шонов был признан виновным в преступлении, предусмотренном ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
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