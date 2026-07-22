ВС РФ уничтожили около 150 солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск нанесли удары по группам ротации, опорным пунктам, а также резервам ВСУ в Запорожской области, уничтожив в общей сложности около 150 военнослужащих.