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ТАСС

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ВС РФ уничтожили около 150 солдат ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск нанесли удары по группам ротации, опорным пунктам, а также резервам ВСУ в Запорожской области, уничтожив в общей сложности около 150 военнослужащих.

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