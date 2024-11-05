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Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

В Москве объяснили приверженность Турции западной позиции по российско-украинскому конфликту @ EPA/PAVEL GOLOVKIN/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины.

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Комментарии
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Eduard
Видно опятт о Крыме мечтают!
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1 д.
Eduard
Убирайтесь турки с Кипра!
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1 д.
Владимир Соловьев
ПРЕЖДЕ ТУРЦИЯ ДОЛЖНА ОСВОБОДИТЬ ГРЕЧЕСКИЙ ОСТРОВ КИПР, ВЫПЛАТИТЬ СИРИИ ЗА ВОРОВАННУЮ НЕФТЬ И ПОЛНОСТЬЮ ВЫЙТИ С ТЕРРИТОРИИ СИРИИ.
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3 час.

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