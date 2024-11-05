Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

В Москве объяснили приверженность Турции западной позиции по российско-украинскому конфликту @ EPA/PAVEL GOLOVKIN/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины.