Об этом подробно рассказывает Сергей Лебедев. В селе Янжуловка, расположенном на границе с Российской Федерацией, нанесён удар по подразделению Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое тайно разместилось на восточной окраине села в фермерских ангарах.
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