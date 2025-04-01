Передает подполье! Взрывная ночь на границе! Уничтожена ДРГ, готовившая прорыв

Об этом подробно рассказывает Сергей Лебедев. В селе Янжуловка, расположенном на границе с Российской Федерацией, нанесён удар по подразделению Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое тайно разместилось на восточной окраине села в фермерских ангарах.