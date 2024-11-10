Арктический круизный лайнер спустят на воду в 2026 году

Концепт судна Captain Arctic / © Selar Captain Arctic длиной 70 метр рассчитан на 36 пассажиров и 24 члена экипажа, что придаст круизам эксклюзивный характер по уникальным местам Норвегии, Гренландии и путешествия на Шпицберген для наблюдения за полярным сиянием.