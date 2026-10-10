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Число пострадавших при атаке беспилотников на Ростовскую область достигло шести

Число пострадавших при атаке беспилотников на Ростовскую область достигло шести

Шесть человек пострадали при атаке беспилотников на Ростовскую область. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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