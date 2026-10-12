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Реальная внешность Петра I. Историки считают, что он выглядел иначе, чем на картинах

Реальная внешность Петра I. Историки считают, что он выглядел иначе, чем на картинах

Фото: Неизвестен. Портрет царевича Петра Алексеевича, Общественное достояние, Wikipedia На парадных картинах XVIII века Петр I предстает могучим и статным правителем с безупречной осанкой.

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Анатолий Сазонов

Про Петра Первого мы,кто интересуется историей знаем многое и не надо развенчивать наше представление о нём.Лично меня интересует сподвижник Петра Первого -Александр Меньшиков.В нашей истории его представляют как коррупционера и казнокрада,забыв что он,как первый губернатор Санкт-Петербурга ,сделал многое для становления и процветания второй столицы России.А.Меньшиков был под стать Петру Первому и имел внушительную комплекцию и почти такой же рост и мне непонятны усилия наших кинематографистов,которые в своих фильмах А.Меньшикова представляют в виде таких актёров как Н. Еременко и Л.Куравлёва и уж конечно не в виде худого и просто мелкого актёра,каким является Евгений Ткачук.Приглашение на роль таких актёров,как то девальвируют нашу историю.Неужели после Михаила Жарова сыгравшего ещё тогда А.Меньшикова, у нас нет достойных персонажей?