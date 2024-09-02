Основатель Megaupload Дотком поддержал меры БРИКС по дедолларизации

Ряд стран мира могли бы с пользой для себя присоединиться к усилиям БРИКС по дедолларизации. Такое заявление сделал основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком на своей странице в социальной сети X* (ранее Twitter).
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