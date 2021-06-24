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Настоящий буллинг! Анастасия Макеева пожаловалась на поведение Светланы Мальковой

Настоящий буллинг! Анастасия Макеева пожаловалась на поведение Светланы Мальковой

Конфликт между Анастасией Макеевой и Светланой Мальковой давно принял сугубо личный характер. Сказано было уже так много, что предложение актрисы о дружбе, сделанное не так давно экс-жене возлюбленного, кажется уже чем-то из разряда фантастики.

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