Турция объявила о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля

Турция с 8 апреля приостановит вывоз лимонов заграницу для удовлетворения внутреннего спроса, в стране наблюдается холодная погода, которая может повлиять на урожай цитрусовых, сообщило турецкое министерство торговли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии