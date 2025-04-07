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Турция объявила о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля

Турция объявила о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля

Турция с 8 апреля приостановит вывоз лимонов заграницу для удовлетворения внутреннего спроса, в стране наблюдается холодная погода, которая может повлиять на урожай цитрусовых, сообщило турецкое министерство торговли.

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