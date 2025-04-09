Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросали на курское направление в основном наемников из Грузии и Колумбии, но в Суджанском районе находились представители англо- и франкоязычных стран, рассказали ТАСС в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии