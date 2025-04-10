Санкт-Петербург и Москва подорожали на 17% и 16% соответственно.Если б знали вы, как мне дороги… Средняя стоимость ночи в гостиницах России на лето 2025 года выросла на 13% т достигла 6,3 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?
- Жесточайший ответ Путина Парижу. "Миротворцы" убиты в день прибытия. Русские впервые достали Генштаб, Верховную Раду и резиденцию Зеленского
- Доклад Белоусова пришлось срочно прервать: Беспрецедентный удар по штабам и командным пунктам. На месте прилётов ад. Армии обезглавлены
Свежие комментарии