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Нацисты охотились за американскими летчиками на Украине. Какие потери понесли США?

Нацисты охотились за американскими летчиками на Украине. Какие потери понесли США?

Немецкие авианалеты на аэродромы под Полтавой (Украинская ССР) 22 и 23 июня 1944 года, куда накануне прибыли несколько десятков бомбардировщиков ВВС США в рамках секретной советско-американской операции «Фрэнтик», имели катастрофические последствия.

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