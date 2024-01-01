Как сделать, чтобы парень написал первым: женские хитрости, советы и рекомендации

Большая часть современных барышень до сих пор находится под властью устоявшегося стереотипа о том, что первый шаг в романтических отношениях между мужчиной и женщиной непременно должен делать молодой человек.
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