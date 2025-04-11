Выяснена причина, почему без жертв не проходят ни одни учения НАТО Первый приходящий на ум вопрос, возникающий в свете заявлений министерства потешных войск не менее потешного государства под названием Литва об отсутствии на картах болот в окрестностях полигона «Пабраде» тривиален:… Гибель американских солдат: Неизвестно как, но русским удалось притащить болото на полигон в Литве .