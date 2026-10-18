4 частных инвестора, пострадавшие от заморозки своих активов на Euroclear, подали иски к Бельгии на основании Соглашения 1989 о защите капиталовложений потребовали в Суде ЕС отменить запрет признания и приведения в исполнение в ЕС таких инвестарбитражных решений из 18-го пакета санкций.
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