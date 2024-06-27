ЕС отштамповал уже 14 пакетов санкций. Предыдущие желаемого результата не достигли. Согласно европейское логике требуется продолжать до тех пор, покуда не получится.
Почему Россия не вводит санкции
Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Запад, от своих санкции, водит свой народ в нищету, за последние 5-6 лет всё подорожало, оставим в стороне машины, квартиры, драгоценности, так как у 80% населения уже до санкций не было денег для роскоши, беда в том, продукты питания подорожали на 100% и более, ну да, зарплаты повысили, на 10%-15%. А правда в том, кто водит эти санкции, имею в виду правителей и их халуев, богатеют. Санкции-это: "Кому что, кому не что, кому книжку *Тихий Дон*, кому штопаный гандон.
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6 час.
Регина Толстоброва
Пусть штампуют санкции. мы не будем. не такие, как они.
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5 час.
VG
Vasily Golov
Евросоюз и США регулярно продлевают режим ЧС и используют исключения из Правил ВТО для санкций.Россия не вводит.Ей очень нужна валюта.Приторговывает с ними ради импорта.Введет и контракты можно разорвать.Европа поставками вооружения создает угрозу национальной безопасности ? Санкции угрожают?
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5 час.
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