Stilianos Kanakidis

Запад, от своих санкции, водит свой народ в нищету, за последние 5-6 лет всё подорожало, оставим в стороне машины, квартиры, драгоценности, так как у 80% населения уже до санкций не было денег для роскоши, беда в том, продукты питания подорожали на 100% и более, ну да, зарплаты повысили, на 10%-15%. А правда в том, кто водит эти санкции, имею в виду правителей и их халуев, богатеют. Санкции-это: "Кому что, кому не что, кому книжку *Тихий Дон*, кому штопаный гандон.