Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    керпячоффф - блядогуссская мразь! Я ему отписал  в теме про "Что будет с Россией, если..." вяликава вождя поставить п...Кадровая революци...
  • Antanas
    Доблесть оружия США на виду.👍👍👍👍👍.Уничтожен еще оди...
  • Vasily Golov
    Евросоюз и США регулярно продлевают режим ЧС и используют исключения из Правил ВТО для санкций.Россия не вводит.Ей оч...Почему Россия не ...

Почему Россия не вводит санкции

Почему Россия не вводит санкции

ЕС отштамповал уже 14 пакетов санкций. Предыдущие желаемого результата не достигли. Согласно европейское логике требуется продолжать до тех пор, покуда не получится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Stilianos Kanakidis
Запад, от своих санкции, водит свой народ в нищету, за последние 5-6 лет всё подорожало, оставим в стороне машины, квартиры, драгоценности, так как у 80% населения уже до санкций не было денег для роскоши, беда в том, продукты питания подорожали  на 100% и более, ну да, зарплаты повысили, на 10%-15%. А правда в том, кто водит эти санкции, имею в виду правителей и их халуев, богатеют. Санкции-это: &quot;Кому что, кому не что, кому книжку *Тихий Дон*, кому штопаный гандон.
Ответить
6 час.
Регина Толстоброва
Пусть штампуют санкции. мы не будем. не такие, как они.
Ответить
5 час.
VG
Vasily Golov
Евросоюз и США регулярно продлевают режим ЧС и используют исключения из Правил ВТО для санкций.Россия не вводит.Ей очень нужна валюта.Приторговывает с ними ради импорта.Введет и контракты можно разорвать.Европа поставками вооружения создает угрозу национальной безопасности ? Санкции угрожают?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх