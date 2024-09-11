В Китай — уголь, обратно в Россию — машины. РЖД открыла новый путь доставки легковых авто

РЖД рассказала о новом пути доставки автомобилей из Китая в Россию: в вагонах Open Top (открытого типа) в КНР отправляется уголь, а назад в этих же вагонах везут автомобили — они заезжают и выезжают из вагона через торцевые двери.
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