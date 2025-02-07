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Русская весна

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Аккаунты в Telegram воруют через Wi-Fi

Аккаунты в Telegram воруют через Wi-Fi

В МВД предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Злоумышленники создают поддельные сети Wi-Fi, при использовании которых пользователи рискуют передать доступ от своего аккаунта, не заметив ничего подозрительного.

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