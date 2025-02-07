Аккаунты в Telegram воруют через Wi-Fi

В МВД предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Злоумышленники создают поддельные сети Wi-Fi, при использовании которых пользователи рискуют передать доступ от своего аккаунта, не заметив ничего подозрительного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии