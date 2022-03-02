Обратите внимание на свои сны

Фото из ИнтернетаВрач-кардиолог и онейролог (наука о снах) Герберт Эйхорн считает, что сны являются маркерами многих болезней или состояний человеческого организма и посылают нам своего рода SOS, вот только надо правильно эти сигналы истолковывать.