«Ссадина на лбу»: появились новые подробности смерти студента «после шлепка»

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lakmus
По нынешним временам, фраза: "из благополучной семьи, проблем с деньгами у него не было", скорее всего означает - мажор. Занимательно и то, что студент (скорее всего второго курса) преподавал ракетостроение в инженерном центре физико-математического лицея. Всё это, со слов родственников и лучшего друга. "Семья покойного утверждают, что под машиной он оказался, чтобы вытащить оттуда застрявшего кота" - они что, были рядом, или он САМ рассказал им об этом? Мутное какое то дело. больше похоже на "отмывание" отпрыска.

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