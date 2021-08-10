НЕВСКИЕ НОВОСТИПолитика«Ссадина на лбу»: появились новые подробности смерти студента «после шлепка»В Василеостровском районе Петербурга скончался молодой мужчина, который якобы пытался попасть в чужой автомобиль.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьlakmusПо нынешним временам, фраза: "из благополучной семьи, проблем с деньгами у него не было", скорее всего означает - мажор. Занимательно и то, что студент (скорее всего второго курса) преподавал ракетостроение в инженерном центре физико-математического лицея. Всё это, со слов родственников и лучшего друга. "Семья покойного утверждают, что под машиной он оказался, чтобы вытащить оттуда застрявшего кота" - они что, были рядом, или он САМ рассказал им об этом? Мутное какое то дело. больше похоже на "отмывание" отпрыска.Комментировать
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