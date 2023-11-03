Осеняя грусть или анемия? Что нужно знать о дефиците железа

Зачем нам железо Железо отвечает за так называемое клеточное дыхание. Без достаточного количества этого микроэлемента невозможно образование красных кровяных телец — эритроцитов, содержащих гемоглобин, который отвечает за доставку кислорода ко всем клеткам организма.
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