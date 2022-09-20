Украина обсудила с США предоставление Киеву помощи

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с помощником президента США Салливаном помощь Киеву Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с помощником президента США Салливаном помощь Киеву Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что провел телефонный разговор с помощником лидера США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили возможности предоставления Киеву помощи.