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Украина обсудила с США предоставление Киеву помощи

Украина обсудила с США предоставление Киеву помощи

  Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с помощником президента США Салливаном помощь Киеву Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей  Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с помощником президента США Салливаном помощь Киеву Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что провел телефонный разговор с помощником лидера США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили возможности предоставления Киеву помощи.

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