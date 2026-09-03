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Кошка оставила лужу на диване: чем вывести запах, с которым не справится обычное мытье

Кошка оставила лужу на диване: чем вывести запах, с которым не справится обычное мытье

Стойкий аммиачный запах после кошачьей лужи на диване не исчезает сам собой. Пятно высыхает, но молекулы мочевой кислоты остаются в глубине ткани, и стандартная влажная уборка лишь временно маскирует проблему.

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