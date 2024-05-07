Старт корабля CST-100 Starliner отменен перед стартом из-за проблем с носителем

Запланированный на вторник первый испытательный полет с астронавтами на борту американского космического аппарата CST-100 Starliner, разработанного компанией Boeing, к Международной космической станции (МКС) был отменен непосредственно перед запуском.
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