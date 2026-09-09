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Царьград

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ОСК спустила на воду морозильный ярусолов "Гандвик-3"

ОСК спустила на воду морозильный ярусолов "Гандвик-3"

На "Северной верфи" ОСК был спущен ярусолов "Гандвик-3", построенный для компании "Вирма" в рамках госпрограммы.

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