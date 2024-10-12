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Депутат Вассерман: Всплеск радиации в Одессе может навредить местным жителям

Депутат Вассерман: Всплеск радиации в Одессе может навредить местным жителям

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что скачки радиации, которые были зафиксированы на Украине в порту Одессы, могут нанести вред местным жителям.

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Комментарии
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александр муравьев
Ни хрена не повредит. Очень маленькая доза. На Чукотке, где прожил 40 лет естественный фон 22 микрорентгена. А на самолёте на высоте-350. Сначала почитал а потом сам замерял.
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17 час.
М
ММ
В Прибалтике тоже 20-30 микрорентген. От того там люди высокие. Урал 5-7, люди низкорослые. Это естественный фон, к которому адаптировались. А в Югославии, которую обстреливали снарядами с обедненным ураном, вспышки онкологии, уровень явно в разы выше.
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15 час.

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