Весь мир уже устал от глобалистов, их ошибочной политики и лживых СМИ. Об этом 12 сентября заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию британской газеты The Daily Telegraph с критикой партии АдГ.