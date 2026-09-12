Весь мир уже устал от глобалистов, их ошибочной политики и лживых СМИ. Об этом 12 сентября заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию британской газеты The Daily Telegraph с критикой партии АдГ.
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