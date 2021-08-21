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После шоу Малахова на Довлатову обрушилась волна негатива

После шоу Малахова на Довлатову обрушилась волна негатива

Телеведущая поддержала Стаса Пьеху. Алла Довлатова дала 7дням.ru эксклюзивное интервью, в котором рассказала, с чем столкнулась после того, как посетила выпуск шоу Андрея Малахова, который был посвящен ситуации, произошедшей со Стасом Пьехой.

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