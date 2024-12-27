Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Русская атомная матрёшка» или зачем Россия строит АЭС в Турции

«Русская атомная матрёшка» или зачем Россия строит АЭС в Турции

Строительство атомной электростанции Аккую вышло на финишную прямую. Посетили регион возведения АЭС, что выяснить зачем Россия строит первый атомный объект в истории Турции, какую выгоду извлекает из этого проекта, в чём уникальность АЭС «Аккую», как защищён проект, а также что ещё мы планируем строить в Турции и не только.

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