«Русская атомная матрёшка» или зачем Россия строит АЭС в Турции

Строительство атомной электростанции Аккую вышло на финишную прямую. Посетили регион возведения АЭС, что выяснить зачем Россия строит первый атомный объект в истории Турции, какую выгоду извлекает из этого проекта, в чём уникальность АЭС «Аккую», как защищён проект, а также что ещё мы планируем строить в Турции и не только.