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Калужские новости

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Пьяный пассажир повредил двери троллейбуса в Калуге

Пьяный пассажир повредил двери троллейбуса в Калуге

Мужчина, не оплатив проезд, выламывал двери троллейбуса и ругался нецензурно. «Калужский троллейбус» просит помочь установить личность нарушителя.

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