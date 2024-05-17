В Замбии начали расследование массового отравления пивом с кремом для обуви

По меньшей мере 10 человек погибли и еще несколько пострадали в Замбии в результате употребления алкогольного напитка домашнего производства, в составе которого, предварительно, мог находиться крем для обуви.
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