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Царьград

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Актрисы подрались на репетиции в Подмосковье: полиция вмешалась

Актрисы подрались на репетиции в Подмосковье: полиция вмешалась

В народном театре Подмосковья конфликт между 29-летней и 45-летней актрисами привел к драке на репетиции спектакля "Притворщики".

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