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На Кубе произошло полное отключение Национальной энергосистемы

На Кубе произошло полное отключение Национальной энергосистемы

На Кубе 18 сентября произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы, сообщила государственная компания UNE.

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