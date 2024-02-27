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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции и работники банка в Ростовской области уберегли женщину от потери 200 000 рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по Аксайскому району обратились работники местного отделения банка и сообщили о том, что в офис организации пришла 68-летняя женщина, которую, как им кажется, пытаются обмануть мошенники.

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