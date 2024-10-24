Владимир Путин на саммите БРИКС: «Мы, стремясь к сотрудничеству, всё-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой и экономической, и финансовой системе, и может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе теми, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке».
Выходите из доллара — и войны прекратятся
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Посмотрите, сколько месторождений в Африке. Опять же, наш янтарь там ценится. У меня были бусы янтарные, чуть ли с руками не оторвали. Особенно с насекомыми.
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15 час.
Liudmila Kosteley
Вечная мерзлота на ЗЕМЛЕ, и когда она исчезнет? А может НИКОГДА
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14 час.
Liudmila Kosteley
Большая часть принадлежит РОССИИ, и что, опять война с США?!
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14 час.
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