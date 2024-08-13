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Bloomberg: Белый Дом и Евросоюз "дали благословение" ВСУ на вторжение в Россию

Bloomberg: Белый Дом и Евросоюз "дали благословение" ВСУ на вторжение в Россию

Белый Дом и Евросоюз (ЕС) "одобрили" военные действия украинских войск на российской территории, однако члены НАТО считают маловероятной возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в Курской области и в целом в России.

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