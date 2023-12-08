В Нижнем Новгороде наградили победителей конкурса лучших практик в сфере народной дипломатии

В Нижнем Новгороде 7 декабря в рамках международного форума «Народная дипломатия как инструмент „мягкой силы“ в развитии международного сотрудничества» состоялось награждение победителей конкурса лучших практик в сфере народной дипломатии.
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