Петр Чернышев на могиле Заворотнюк встал на колени и поцеловал крест Источник Открыть "Петр Чернышев прервал молчание на могиле Анастасии Заворотнюк: опустился на колени, заплакал и поцеловал крест" на FiNE NEWS.
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