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Рогов: новая наступательная тактика ВС РФ заставляет ВСУ бежать с позиций

Рогов: новая наступательная тактика ВС РФ заставляет ВСУ бежать с позиций

Усовершенствованная наступательная тактика войск РФ на линии боестолкновения вынуждает противника спешно покидать свои позиции, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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