FT: США угрожают санкциями странам, в которых размещены российские банки

Представители действующей в США администрации предупреждают страны, торгующие с Россией, о риске вторичных санкций, если они разрешат российским банкам открывать местные отделения для финансирования поставок в РФ.
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