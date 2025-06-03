РЖД внедрили систему оплаты проезда по геометкам на смартфоне

Российские железные дороги (РЖД) ввели новый способ оплаты проезда. Теперь система с использованием специальных геометок фиксирует маршрут пассажира и автоматически списывает с его карты сумму согласно установленному тарифу.
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