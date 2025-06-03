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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

РЖД внедрили систему оплаты проезда по геометкам на смартфоне

РЖД внедрили систему оплаты проезда по геометкам на смартфоне

Российские железные дороги (РЖД) ввели новый способ оплаты проезда. Теперь система с использованием специальных геометок фиксирует маршрут пассажира и автоматически списывает с его карты сумму согласно установленному тарифу.

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