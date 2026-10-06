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NU: Booking.com подала в суд Амстердама иск о возвращении работников с удаленки

NU: Booking.com подала в суд Амстердама иск о возвращении работников с удаленки

Владеющая крупным сервисом бронирования жилья для путешествий компания Booking.com обратилась в суд Амстердама с иском к собственному совету работников (Ondernemingsraad), чтобы обязать сотрудников проводить в офисе минимум два дня в неделю.

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