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Аргументы недели

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«Возьмите себя в руки» — зампред Совбеза охладил тех, кто обрадовался словам Трампа

«Возьмите себя в руки» — зампред Совбеза охладил тех, кто обрадовался словам Трампа

Никаких последствий после резких заявлений Трампа в адрес Зеленского ждать не стоит, считает Дмитрий Медведев.

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Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Согласен с Медведевым, он не скован дипломатией как Путин и говорит истину. Договор по дизелю это не жест доброй воли, а необходимость для США. С Клоуном у них своя игра и этим пользуется Киев и трясёт ЕС и Трампа! А загнанные крысы в угол бросаются на человека, чем и опасен Клоун.