«Возьмите себя в руки» — зампред Совбеза охладил тех, кто обрадовался словам Трампа

Никаких последствий после резких заявлений Трампа в адрес Зеленского ждать не стоит, считает Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему стратегические регионы России должны закрывать вакансии за счет граждан РФ, а не мигрантов
- Россия не декорация для беззакония: почему мигранты, монетизирующие унижение наших граждан, должны получать жёсткие наказания от Российской фемиды
- Рекорды нашего времени: экс‐министр связи стал фигурантом 300 уголовных дел
Свежие комментарии
- Силовики задержал...
- Глава NVIDIA Джен...
- Глава NVIDIA Джен...
Согласен с Медведевым, он не скован дипломатией как Путин и говорит истину. Договор по дизелю это не жест доброй воли, а необходимость для США. С Клоуном у них своя игра и этим пользуется Киев и трясёт ЕС и Трампа! А загнанные крысы в угол бросаются на человека, чем и опасен Клоун.